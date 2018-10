O recém-eleito presidente Jair Bolsonaro anunciou um novo caminho para o país, proclamando-se como defensor "da constituição e da liberdade".

E o primeiro discurso de Jair Bolsonaro aconteceu através de um directo nas redes sociais. O 38º presidente brasileiro fez um discurso minutos depois de ser anunciado que havia vencido as eleições.



No seu discurso no Facebook, o presidente de extrema-direita afirmou: "Alguém sem um grande partido, sem fundo partidário, com a grande media criticando o tempo todo, passou a ser integrante de um grande exército, que sabia para onde o Brasil estava marchando e clamava por mudanças. Não podíamos mais continuar flirtando com o socialismo, o comunismo, o populismo e o extremismo da esquerda."





O candidato lembrou que fez uma campanha diferente. " Nossa bandeira, nosso slogan, eu fui buscar naquilo que muitos chamam de caixa de ferramentas para consertar o homem e a mulher, a Bíblia sagrada", afirmou ainda o ex-militar.



Bolsonaro congratulou-se ainda, dizendo que o Brasil não podia continuar a "flirtar com o socialismo, o comunismo, o populismo e o extremismo da esquerda".



"Vamos juntos mudar o destino do Brasil. Sabíamos para onde estávamos indo, agora sabemos para onde queremos ir".



Num segundo discurso já para as televisões, imprensa e para os seus apoiantes presentes no Rio de Janeiro na sede de campanha, Bolsonaro começou por agradecer a Deus e rezou uma oração com o pastor Magno Malta. "Não era possível arrancar os tentáculos da esquerda sem a mão de Deus", disse o pastor.



Passou depois Bolsonaro a anunciar um novo caminho para o país, proclamando-se como defensor "da constituição e da liberdade", afirmando-se como o candidato da verdade.