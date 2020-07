Bolsonaro testa positivo para covid-19

"No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado com o vírus, não precisaria me preocupar", chegou mesmo a afirmar. Desde então, o presidente já fez três testes para detetar o vírus, todos eles negativos.

O presidente brasileiro tinha sintomas comuns ao novo coronavírus. Teste foi feito a noite passada e a imprensa brasileira confirmou esta terça-feira que Bolsonaro está infetado. O presidente teve sintomas da covid-19, como febre.Em entrevista aos jornalistas, o presidente brasileiro confirmou estar infetado com o novo vírus. Bolsonaro apresentou febre de 38ºC, tendo sido atendido no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde fez o teste à covid-19 e o exame ao pulmão, segundo a imprensa local.Esta segunda-feira, o líder brasileiro tinha ainda informado que além do teste à covid-19, tinha também efetuado uma radiografia ao pulmão, mas que "está tudo bem".Desde que a pandemia chegou ao Brasil, Bolsonaro referiu-se ao vírus que já matou mais de 500 mil pessoas como nada mais do que uma "gripezinha".Bolsonaro, com 65 anos, faz parte do grupo de risco. O Brasil totaliza 65.487 vítimas mortais e 1.623.284 casos confirmados desde o início da pandemia no país. A taxa de letalidade da covid-19 no Brasil está nos 4% hoje, quando 927.292 pacientes infetados já recuperaram e 630.505 doentes continuam sob acompanhamento.