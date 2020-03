O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, revelou, esta sexta-feira, que não está infetado com o novo coronavírus. O chefe de estado foi testado para despistar o Covid-19 depois de um dos seus secretários de Estado ter testado positivo.Esta terça-feira, durante um discurso para a comunidade brasileira em Miami, nos Estados Unidos da América, Bolsonaro disse que o novo coronavírus é uma pequena crise criada por uma fantasia divulgada pelos 'media' no mundo."Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise. No meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia [veículos de imprensa] propala ou propaga pelo mundo todo", afirmou Bolsonaro, citado pelos 'media' brasileiros.