"Petralhada, vai tudo vocês para a ponta da praia. Vocês não terão mais vez em nossa pátria. Vocês não terão mais ONG’s para saciar a fome de mortadela de vocês. Será uma limpeza nunca vista na história do Brasil", adiantou.

Jair Bolsonaro discursou à distância para os seus apoiantes este domingo, durante uma manifestação de apoio ao candidato na Avenida Paulista, em São Paulo, Brasil. Referindo-se aos seus adversários, afirmou que vai fazer uma "faxina" e que "os marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria".



"Não tem preço as imagens que vejo agora da Paulista e de todo o meu querido Brasil. Perderam ontem, perderam em 2016 e vão perder a semana que vem de novo. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria", prometeu o candidato às presidenciais.



"Essa pátria é nossa. Não é desse gangue que tem uma bandeira vermelha e tem a cabeça lavada", disse. "Aqui não tem mais lugar para a corrupção. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para o soltar o decreto de indulto, eu vou-te dizer uma coisa: você vai apodrecer na cadeia. E brevemente você terá Lindbergh Farias [senador do PT] para jogar dominó no xadrez. Aguarde, o Haddad vai chegar aí também. Mas não será para visitá-lo, não, será para ficar alguns anos ao teu lado."



Bolsonaro referiu ainda as "mordomias" dos apoiantes do Partido Trabalhista, segundo a revista Veja. "Petralhada [termo usado por Bolsonaro para se referir ao PT], vai tudo vocês para a ponta da praia. Vocês não terão mais vez em nossa pátria. Vocês não terão mais ONG’s para saciar a fome de mortadela de vocês. Será uma limpeza nunca vista na história do Brasil", adiantou.



O candidato do PSL ainda anunciou a intenção de classificar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do Movimento dos Trabalhadores sem Tecto (MTST) e as suas actividades como terrorismo. "Bandidos do MST, bandidos do MTST, as acções serão tipificadas como terrorismo. Vocês não levarão mais o terror ao campo ou às cidades. Ou vocês se enquadram e se submetem às leis ou vão fazer companhia ao cachaceiro lá em Curitiba."



A segunda volta das eleições brasileiras ocorre no dia 28 de Outubro. Bolsonaro é o candidato que tem liderado as sondagens.



Notícia actualizada às 11h06 com correcção: A revista Veja usou o termo "pretalhada" em vez de "petralhada", o termo usado por Bolsonaro.