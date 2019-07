De acordo com o Aos Fatos, só no segundo dia de presidência, Bolsonaro prestou 31 afirmações falsas.



A mais recente afirmação questionável de Bolsonaro identificada pelo Aos Fatos foi no próprio dia 4 de julho: tendo o presidente dito que trabalhara "com nove, dez anos de idade na fazenda" da família, o site comparou-as com declarações em sentido contrário feitas em 2015 pelo seu irmão Renato. De acordo com o site, em entrevista à revista Crescer, Renato Bolsonaro referiu que o pai "nunca deixou nenhum filho trabalhar, porque achava que filho tinha que estudar".



Outra das declarações falsas mais repetidas por Bolsonaro é a que "Israel é menor que o menor estado do Brasil, Sergipe", mas Sergipe tem 21.927 quilómetros quadrados, menos quase 150 quilómetros quadrados que Israel (22.070).

Jair Bolsonaro fez 204 declarações falsas ou distorcidas nos primeiros 184 dias do seu mandato. Ou seja, desde que tomou posse a 1 de janeiro de 2019, o presidente brasileiro prestou declarações falsas ou distorcidas 1,1 vezes por dia (contabilizando até 4 de julho), refere o site Aos Fatos.Num artigo em que faz uma análise a todos os fact checks a que já submeteu as declarações do presidente, o site afirma que as algumas das "afirmações mais repetidas" por Bolsonaro e que carecem de rigor são "Nós devemos a nossa democracia às Forças Armadas" e ""... conseguimos montar um governo sem conchavos ou acertos políticos. Formamos um time de ministros técnicos e capazes para transformar o nosso Brasil."