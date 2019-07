O presidente brasileiro não apresentou números, mas referiu que estes dados "não correspondem à realidade". "É lógico que vou conversar com o presidente do INPE. [São] matérias repetidas que apenas ajudam a fazer com que o nome do Brasil seja mal visto lá fora". Face a críticas que apontam para um aumento significativo da desflorestação na Amazónia desde que Bolsonaro assumiu o poder, em janeiro deste ano, o chefe de Estado brasileiro acusou ainda o director do INPE, Ricardo Galvão, de estar "a serviço de alguma organização não-governamental".



"Com toda a devastação de que vocês nos acusam de estarmos a fazer e de termos feito no passado, a Amazónia já se teria extinguido", ironizou Bolsonaro esta sexta-feira em conversa com os jornalistas estrangeiros.



No mesmo encontro com os jornalistas, Bolsonaro negou a existência de fome no Brasil. "Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome, não", afirmou o presidente citado pelo jornal El País. "Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países pelo mundo", disse ainda Jair Bolsonaro.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, acusou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de mentir sobre a escala de desflorestação na floresta amazónica. O organismo mostrou dados que mostram que mais de 1000 quilómetros quadrados da floresta amazónica foram devastados só na primeira quinzena do mês de Julho, o que corresponde a um aumento de 68% do nível de desflorestação comparativamente a todo o mês de Julho de 2018.O presidente acusou a instituição pública de tentar denegrir a imagem do Governo brasileiro ao divulgar dados que mostram um aumento dramático dos níveis de desflorestação na Amazónia, avisando que pretende reunir com a equipa do INPE para discutir o tema. O organismo já respondeu, garantindo que os dados de que dispõe apresentam um grau de rigor de 95%, revela a edição brasileira da BBC.