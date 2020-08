Vários jornalistas brasileiros e personalidades como o comediante Gregório Duvivier (Porta dos Fundos) lançaram uma campanha tuitando repetidamente a mesma pergunta: "Presidente Jair Bolsonaro, porquê sua esposa Michelle recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz?".



Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil reais do Queiroz? — Gregorio Duvivier (@gduvivier) August 23, 2020 Queiroz conheceu Bolsonaro nos anos 80 e supostamente terá feito parte de uma associação criminosa conhecida como o "escritório do crime" liderada por um dos membros mais temidos da máfia carioca, Adriano da Nóbrega, que foi morto a tiro pela polícia em fevereiro deste ano.

Jair Bolsonaro atacou verbalmente um jornalista da Rede Globo que o questionou sobre depósitos feitos para a conta da primeira-dama por Fabrício Queiroz, ex-assessor e amigo da família, investigado por desvio de dinheiro.Vídeo mostra o presidente a dizer a jornalista: "Minha vontade é encher tua boca com uma porrada", depois de este colocar uma questão à qual Bolsonaro optou por não responder. O presidente insulta ainda o jornalista, classificando-o como um "safado".A Rede Globo já afirmou, em comunicado, que "repudia a agressão do presidente Jair Bolsonaro a um repórter do jornal que apenas exercia sua função, de forma totamente profissional", acrescentando ainda que a "intimidação mostra que Jair Bolsonaro desconsidera o dever de qualquer servidor público, não importa o cargo, de prestar contas à população".Michelle Bolsonaro, segundo a revista Crusoé, terá recebido transferências no valor de 89 mil reais (cerca de 13,4 mil euros) de um ex-assessor e amigo da família, Fabrício Queiroz, investigado num caso sobre desvio de dinheiro. O dinheiro terá sido transferido entre 2011 e 2017.