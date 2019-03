Para o chefe de estado do Brasil, o golpe militar de 1964 tratou-se de um período de "regime com autoridade" e não de ditadura.

O presidente do Brasil concedeu autorização para a comemoração do dia 31 de março de 1964 – data em que o país passou a ser governado por uma ditadura militar durante 21 anos. "O Presidente não considera o 31 de março de 1964 [como um] golpe militar. Ele considera que a sociedade se reuniu, civis e militares, quando perceberam o perigo que o país estava a vivenciar naquele momento. Nós conseguimos recuperar e recolocar o nosso país num rumo que, salvo melhor juízo, se isso não tivesse ocorrido, hoje nós teríamos algum tipo de governo que não seria bom para ninguém", explicou Otávio Rêgo Barros durante uma conferência de imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília.

O golpe militar depôs o então presidente brasileiro João Goulart. Durante este período, o Congresso Nacional foi encerrado, a imprensa local censurada, deixou de haver eleição direta para o cargo de presidente e a as torturas e detenções multiplicaram-se.

"O nosso Presidente já determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas em relação a 31 de março de 1964, incluindo uma ordem do dia [mensagem oficial], patrocinada pelo Ministério da Defesa, que já foi aprovada pelo chefe de Estado", afirmou Rêgo Barros, que acrescentou não estar previsto o governo do país organizar um ato comemorativo.

Jair Bolsonaro, quando trabalhava como deputado federal, defendeu sempre que o Brasil não viveu uma ditadura entre 1964 e 1985. Para o político, tratou-se de um "regime com autoridade". Também chegou a homenagear o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra – que vê como um "herói brasileiro" -, que é reconhecido na justiça como torturador durante o regime.