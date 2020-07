Bolsonaro com resultado negativo em teste à covid-19

- RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

Teste realizado pelo presidente brasileiro deu negativo, o que pode indicar estar recuperado do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo próprio esta segunda-feira.Ainda esta quinta-feira, o presidente tinha passeado de mota e falado com pessoas perto da residência oficial em Brasília sem máscara apesar de ter tido um teste positivo para a presença de SARS-CoV-2 no seu organismo um dia antes.Bolsonaro, de 65 anos, anunciou em 7 de julho que tinha contraído a doença, declarando então que cumpriria isolamento social para não infetar outras pessoas e passaria a fazer reuniões por videoconferência. No entanto o presidente do segundo país mais afetado pela pandemia logo atrás dos EUA quebrou várias vezes o isolamento recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para as pessoas infetadas.O Presidente brasileiro sempre demonstrou ceticismo sobre o perigo da doença, que chegou a comparar com uma "gripezinha".O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e o segundo no mundo no número de infetados e de mortos (mais de 2,1 milhões de casos e 84.082 óbitos), depois dos Estados Unidos.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.