Eleições presidenciais do Brasil serão decididas entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Candidato do PSL venceu em 17 estados contra 9 do adversário.

As eleições presidenciais do Brasil vão ser decididas à segunda volta entre Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal (PSL) e ligado à extrema-direita, e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores e de esquerda. Bolsonaro conseguiu 46,03% dos votos na primeira volta, enquanto Haddad ficou com 29,28%.



Visto que nenhum candidato conseguiu a maioria, as eleições presidenciais do Brasil só serão decididas a 28 de Outubro.



Segundo o portal G1, Bolsonaro venceu em 17 estados, Haddad em nove e Ciro Gomes (do Partido Democrático Trabalhista) num estado: o do Ceará.



"Uma grande vitória", diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro considerou os resultados eleitorais da primeira volta um triunfo para a sua candidatura. "Esta foi uma grande vitória, considerando que não tivemos tempo na televisão, que é um partido ainda muito pequeno sem dinheiro para campanhas e que estive no hospital durante 30 dias", afirmou, num vídeo transmitido através das redes sociais. "Temos que acreditar no nosso Brasil. Temos que nos manter mobilizados."



O candidato do PSL voltou a prometer reduzir a máquina administrativa do Estado, reduzir o governo a 15 ministérios, cortar impostos sobre os salários e privatizar ou encerrar várias empresas estatais caso ganhe a segunda volta.



"Uma oportunidade inestimável", defende Haddad

Fernando Haddad agradeceu aos eleitores que o levaram à segunda volta das eleições no discurso. "A oportunidade é inestimável e precisamos aproveitar com senso de responsabilidade", frisou o antigo presidente da câmara de São Paulo. "É uma oportunidade de valor frente a frente, olho no olho. Sempre estive do lado da democracia e não vou abrir mão dos meus valores."

"Vamos para o campo com uma única arma: o argumento", contrapôs Haddad, referindo-se às armas que são usadas como símbolo de Bolsonaro.