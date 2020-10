Biden com teste negativo para covid-19

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020







O antigo vice-presidente dos Estados Unidos da América Joe Biden fez um teste para a covid-19 e o resultado veio negativo, confirmou a médica do candidato presidencial norte-americano.Biden e a mulher fizeram um teste depois de saberem que Donald Trump, com quem o democrata debateu na terça-feira, estava infetado com Covid-19, bem como a sua mulher, Melania, terem testado positivo para a doença provocada pelo SARS-CoV-2.Mike Pence, o vice-presidente, e a sua mulher também já fizeram o teste que voltou com um resultado negativo.Donald Trump demonstra sintomas "leves" da infeção pelo novo coronavírus, segundo o jornal norte-americano The New York Times.Na quinta-feira, dia 1 de outubro, Trump esteve com 100 pessoas num evento de angariação de fundos e, segundo o jornal, parecia "letárgico".Na noite de quarta-feira, Trump adormeceu a bordo do Air Force One, quando voltava de um comício no Minnesota.Ainda está a ser discutido o plano de tratamento do presidente, bem como a possibilidade de Trump fazer um discurso ao país ou gravar uma mensagem em vídeo.Ao longo das últimas semanas, Trump tem estado em vários comícios, muitas vezes frequentados por centenas ou milhares de pessoas colocadas em espaços apertados - e muitas sem máscara.Devido à idade e ao excesso de peso, o presidente dos Estados Unidos integra um grupo de risco suscetível a sintomas graves da Covid-19.