Rumores adensam-se em torno da riqueza de Jeff Bezos. Milhares de publicações no Twitter afirmam que o dono da Amazon vai ser a primeira pessoa do mundo a chegar ao estatuto de bilionário (no mundo inteiro há mais de dois mil multimilionários) e que a pandemia mundial da covid-19 ia ajudá-lo a dar esse pulo. Mas a chegada de Bezos ao patamar de bilionário está ainda algo distante, segundo a Forbes.

As publicações basearam-se num estudo da Comparisun que afirmava, há alguns meses, que, até 2026, a riqueza de Bezos ia estar avaliada em mais de um bilião de dólares (1 000 000 000 000). Logo atrás do homem forte da Amazon aparecia o magnata do imobiliário chinês Xu Jiayin. Mas a verdade é que Bezos, por enquanto, ainda está longe do patamar de uma riqueza de treze dígitos.

Num artigo publicado esta quinta-feira na Forbes, Bezos surge avaliado em 143 mil milhões de dólares, um valor que aumentou 18 mil milhões desde março, quando os EUA começaram a ser mais afetados pela pandemia. Na avaliação de março, o multimilionário aparecia com uma riqueza de 125 mil milhões.

Mas o que justifica este aumento na riqueza pessoal num momento em que tantas empresas estão com dificuldades? A Amazon deve sair reforçada desta pandemia devido ao aumento da procura por compras online e serviços de streaming, como a Amazon Prime.



As críticas à riqueza acumulada de Bezos que têm surgido nas redes sociais estão também, muitas vezes, ligadas às várias reportagens e processos que denunciam condições de trabalho difíceis na empresa do homem mais rico do mundo.





Jeff Bezos about to become a trillionaire and still can't pay his workers.



He is actually the real life Lex Luthor and we don't talk about it enough. — blackness everdeen (@traceyecorder) May 14, 2020



Os homens mais ricos do mundo são, por ordem decrescente: Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Bernard Arnault (LVMH), Warren Buffett (Berkshire Hathaway) e Larry Ellison (Oracle Corporation). Segundo o ranking de multimilionários da Forbes de 2020, existem 2.095 multimilionários no mundo.