I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX — Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020





O antigo presidente norte-americano Barack Obama anunciou o seu apoio ao candidato democrata Joe Biden para presidente dos EUA.Num vídeo publicado nas redes sociais, o antigo presidente dos EUA explicou porque considera que Biden é a melhor escolha para a presidência.Durante vários meses Obama não declarou o seu apoio a nenhum dos candidatos democratas, esperando para que restasse apenas um para o apoiar. Biden serviu como vice-presidente de Obama. Os dois tinham praticado um certo distanciamento nos últimos meses, com Obama a dar conselhos a todos os democratas que os pedissem e Biden a afirmar que não queria invocar o antigo presidente e que desejava correr pela sua própria campanha e não pelo que tinha feito no passado.Esta terça-feira, o The New York Times escreveu uma notícia onde referia que nas últimas semanas Obama tentou várias vezes convencer Bernie Sanders, o último candidato democrata a desistir da corrida às primárias, a desistir da corrida e apoiar Biden.Fontes próximas de Biden e Obama explicaram ao jornal que o antigo presidente se mexeu nos bastidores para impulsionar a candidatura do seu antigo braço direito e que ambos falaram bastante sobre a melhor forma de Obama mostrar o seu apoio.Essas mesmas fontes dizem que Obama quis evitar influenciar negativamente qualquer candidatura democrata, de forma a evitar prejudicar qualquer candidatura que tenha capacidade de vencer Trump.