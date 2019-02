Segundo a polícia norte-americana, Jussie Smollett enfrenta uma pena de prisão até três anos por apresentar uma queixa falsa. A Fox divulgou um comunicado a confirmar que o ator irá permanecer na série.

Jussie Smollett, o ator da série de televisão Empire, que no mês passado recebeu uma onda de apoio por ter sido alegadamente vítima de um ataque de ódio, simulou a situação porque estava "insatisfeito com o seu salário" no programa, esclarece a polícia de Chicago, nos EUA.

Na conferência de imprensa desta quinta-feira de manhã (horas locais), o superintendente do departamento policial comunicou que o ator fingiu ter sido atacado no dia 29 de janeiro por dois apoiantes de Donald Trump, que lhe bateram, puseram um nó à volta do seu pescoço e despejaram-lhe lixívia em cima enquanto gritavam insultos homofóbicos e racistas.

Smollett, de 36 anos, apesar de alegar estar inocente, entregou-se à polícia esta quinta para responder a acusações de ter prestado uma queixa falsa e deverá apresentar-se em tribunal ainda hoje. Foi acusado de conduta desordeira na quarta-feira, o que implica uma pena de prisão até três anos e a possibilidade de ter de pagar os custos da investigação.

Em menos de um mês, o artista de Empire passou de vítima de ataque de ódio nas redes sociais para ser acusado de ter orquestrado a situação falsa. Na altura em que denunciou o alegado ataque, Jussie Smollett recebeu apoio de figuras como a apresentadora Ellen DeGeneres, que condenou o episódio.

As autoridades começaram a desconfiar da história do norte-americano quando este não se mostrou totalmente cooperante com os agentes. Estes também não conseguiram encontrar quaisquer imagens de câmaras de videovigilância que evidenciassem o ataque. Mais tarde, foi descoberto que o ator enviou para si próprio uma carta com ameaças para o estúdio onde está a filmar a série.

A seguir, a polícia norte-americana levou sob custódia os irmãos Abimbola "Abel" e Olabinjo "Ola" Osundairo e revistaram as suas respetivas casas. São suspeitos de terem sido contratados pelo intérprete para fingirem o ataque.

Na quarta-feira, a Fox Entertainment e a 20th Century Fox Television emitiram um comunicado no qual garantem que a personagem de Jussie Smollett vai permanecer no programa filmado em Chicago que segue a história de uma família afro-americana no mundo da indústria da música.