George Zimmerman, o americano que ficou mundialmente famoso após ter morto o adolescente Trayvon Martin em 2012, processou a família do jovem por difamação, abuso de processo civil e conspiração. Zimmerman alega que os pais de Martin treinaram uma testemunha, Rachel Jeantel, para depor a seu favor durante o julgamento, e busca uma compensação de $100 milhões, ou cerca de €90 milhões.Zimmerman tornou-se alvo de escrutínio na América depois de ter atirado em Trayvon, que estava desarmado, enquanto atuava como guarda de bairro voluntário, resultando na sua morte. Segundo leis de legítima defesa da Flórida que permitem a agressão, mesmo que fatal, perante ameaça, Zimmerman não foi indiciado na altura, e ilibado de qualquer crime após um extenso e mediatizado julgamento.O caso gerou polémica nos Estados Unidos, e foi instrumental no desenvolvimento do movimento Black Lives Matter e nas campanhas contra o uso excessivo de força por parte da polícia e forças de segurança. A mãe de Trayvon Martin, Sybrina Fulton, agora a principal arguida no processo, tornou-se numa mundialmente conhecida ativista pela justiça social para os afro-americanos e a regulamentação das armas nos EUA.Ben Crump, o advogado da família Martin no caso, também é acusado de privar Zimmerman dos seus direitos constitucionais, bem como de difamação pela publicação do livro Open Season: Legalized Genocide of Colored People, em que discute detalhes do caso. Em nome de si próprio e da família de Trayvon, Crump respondeu que o acusador continua a "vitimizar pessoas cujas vidas foram destruídas pelas suas ações".