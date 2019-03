Um dos suspeitos de ter assassinado Marielle Franco recebeu uma transferência de cerca de 25 mil euros depois do tiroteio. Polícia está a investigar transferência.

O organismo que controla as movimentações financeiras no Brasil descobriu que foi feito um depósito de 100 mil reais (23.136,90 euros) na conta do alegado assassino da vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro.



A transferência foi feita a partir de um banco no dia 9 de outubro, sete meses depois do tiroteio que tirou a vida à vereadora brasileira e ao seu motorista.



Depois da detenção de dois dos suspeitos do crime, o Ministério Público pediu o bloqueio das contas e a apreensão dos seus bens, de maneira a garantir a indemnização dos familiares da vereadora e do motorista.



Esta sexta-feira, os dois acusados vão depor, sendo depois levados para Bangu 1, prisão estadual, antes de serem transferidos para uma cadeia federal.



Os dois suspeitos foram detidos no âmbito da Operação Lume – assim batizada devido à praça Buraco do Lume, no Rio de Janeiro, onde Marielle desenvolvia um projeto chamado Lume Feminista. Os investigadores acreditam que estava uma terceira pessoa no carro utilizado pelos suspeitos.



"Parece-me óbvio que um crime dessa envergadura não foi cometido por razões pessoais desses PM [polícias militares]. É fundamental chegarmos aos mandantes desse crime político", disse o vereador Tarcísio Motta, colega de Marielle na bancada do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) no Rio de Janeiro, citado pelo Globo.



"É incontestável que Marielle Francisco da Silva foi sumariamente executada em razão da atuação política na defesa das causas que defendia", afirma a acusação, citada pelo G1. "A barbárie praticada na noite de 14 de março do ano passado foi um golpe ao Estado Democrático de Direito".



Defensora dos direitos humanos, Marielle Franco foi assassinada na noite de 14 de março do ano passado, quando viajava de carro pelo centro do Rio de Janeiro e depois de participar num ato político com mulheres negras.