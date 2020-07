George Floyd disse 20 vezes aos agentes da polícia nova-iorquina que não conseguia respirar e mais algumas de que o estavam a matar, mostram novas transcrições das câmaras de corpo usadas pelos agentes do estado de Minneapolis."Eles vão-me matar. Eles vão-me matar. Não consigo respirar. Não consigo respirar", disse o afro-ameircano enquanto era sufocado pelo joelho de Derek Chauvin, pressionado contra o seu pescoço. As novas transcrições foram fornecidas por Thomas Lane, agente que esteve presente na detenção e morte do afro-americano que gerou alguns dos protestos com maior visibilidade dos últimos anos contra o abuso policial contra os afro-americanos, nos EUA. Lane quer que o juiz retire as acusações que lhe são imputadas no homicídio de Floyd, afirmando que as transcrições mostram que o agente o tentou ajudar. Chauvin é acusado de homicídio e pode enfrentar quarenta anos de prisão. Lane, Alexander Kueng e Tou Thao enfrentam também uma pena de prisão de 40 anos se forem considerados culpados de ser cúmplices na morte do afro-americano.O documento entregue no tribunal de Minneapolis contém 82 páginas com a transcrição da câmara corporal e ainda a transcrição de um interrogatório feito pela polícia ao agente. Nessa mesma entrevista, citada pelo jornal The New York Times, o agente reconhece que percebeu que podia estar a acontecer uma situação que necessitava de ajuda médica. As transcrições mostram que Lane interpelou Chauvin a perguntar se não seria melhor virar Floyd de lado, em vez de ficar de barriga no chão. "Não, ele vai ficar quieto onde eu o pus", respondeu o veterano. Lane disse estar preocupado com uma emergência médica, ao que Chauvin contrapôs: "É por isso que pedimos a uma ambulância para vir".A transcrição mostra que Floyd afirmou: "Mãe, eu amo-te. Digam aos meus miúdos que os amo. Estou morto". Chauvin, apesar dos apelos feitos pelo homem que estava a tentar manietar afirmou: "Então pára de falar. É preciso imenso oxigénio para falar".A defesa argumenta que como Lane era novo na polícia, estava apenas a cumprir ordens do seu superior hierárquico, tendo sido ordenado a segurar Floyd nas pernas, enquanto Chauvin lhe pisava o pescoço.George Floyd, um afro-americano de 46 anos, acabou por morrer no local depois de oito minutos no chão. Desde a divulgação das imagens nas redes sociais, têm-se sucedido os protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas, algumas das quais foram palco de atos de pilhagem.