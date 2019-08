Facebook Amazónia

O número de incêndios no

cresceu 70% este ano, em comparação com período homólogo de 2018, tendo o país registado 66,9 mil focos até ao passado domingo. De acordo com a imprensa brasileira, que cita dados do "Programa de Queimadas" do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o bioma (conjunto de ecossistemas) mais afetado é o da Amazónia, com 51,9% dos casos, seguindo-se o cerrado - ecossistema que cobre um quarto do território do Brasil - com 30,7% dos focos registados no ano. Nestas declarações, Bolsonaro disse ainda estar a trabalhar para controlar os incêndios florestais no "coração verde" brasileiro.



Dezenas de fotografias dos incêndios na Amazónia, no Brasil, começaram a circular nas redes sociais nos últimos dias, quando as chamas se intensificaram. Das fotografias mais partilhadas são as que mostram animais a fugir, ou já carbonizado. Mas nem todas as fotografias corresponde à verdade.Uma publicação feita no Facebook e partilhada por milhares de pessoas nessa e noutras redes sociais mostrava quatro animais a fugirem das chamas ou já mortos. Na legenda podia ler-se: "Genteee, isso é a Floresta Amazônica!!!! (…) Por favor, o coração de vocês nao sentem (sic) pelos animais, fauna e flora!?".Entre as imagens encontrava-se uma onça ferida, um tatu a beber da mão de um bombeiro ou um pequeno mamífero a correr das chamas. Mas as fotografias não correspondem ao incêndio que está a afetar a floresta amazónica.De acordo com o site de verificação brasileiro Lupa, as quatro fotografias foram captadas em momentos muito anteriores a estes incêndios. Segundo este site, a imagem que mostra o mamífero a fugir das chamas pertence ao fotógrafo Silva Júnior, da Folhapress, e data de 2011. Aquela em que aparece uma onça circulava na Internet desde 2016. A fotografia do animal morto - um papa-formigas - apareceu pela primeira vez numa publicação do jornal Integração – Diário Regional, a 20 de maio de 2011. A legenda informava que o animal tinha sido vítima de uma queimada ilegal numa fazenda no interior de São Paulo.Já a fotografia do tatu a ser alimentado por um bombeiro é deste ano, mas não na Amazónia. É a imagem de um incêndio em Mato Grosso. O fogo atingiu 766 hectares de campo a 18 de julho deste ano.O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro , acusou organizações não-governamentais (ONG) de incendiarem a Amazónia como retaliação ao facto do seu governo ter cortado financiamentos. Sem apresentar qualquer tipo de prova, segundo a Reuters, o chefe de estado brasileiro disse que "tudo indica" que as ONG estão a "incendiar" a floresta.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta. Tem cerca de cinco milhões e meio de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (território pertencente à França).