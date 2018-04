Na visita oficial do primeiro-ministro do Canadá à Índia, o filho mais novo brincou, bocejou, chorou e rebolou pelo chão. As suas fotos nas redes sociais são virais.

Sempre que Justin Trudeau publica uma foto do filho mais novo nas redes sociais, o número de "gostos" ultrapassa o das publicações normais. Hadrien, que completou 4 anos no último dia 28, tornou-se uma estrela e um trunfo de popularidade para a carreira do pai. Loiro e de olhos azuis, não há quem resista à sua espontaneidade. E no final de Fevereiro, quando o primeiro -ministro canadiano e a família estiveram na Índia em visita oficial, foi Hadrien quem atraiu todas as atenções.



Desde que desceu do avião, em Nova Deli, a imprensa fez do mais pequeno do clã Trudeau o assunto principal, tornando-o no alvo dos fotógrafos. Durante sete dias ele brincou, correu, dançou, bocejou, deitou-se no chão, fez birras, riu-se e beijou o pai e a mãe sempre que lhe apeteceu, ignorando as regras do protocolo com a naturalidade de uma criança. À chegada, os flashes dispararam na sua direcção quando pegou num ramo de flores que ofereceram ao pai e que era quase do seu tamanho. Depois, numa recepção no palácio presidencial, Hadrien ficou logo à vontade com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que se divertiu com ele e brincou com o seu chapéu. O melhor episódio desse dia foi quando a criança rebolou pelo chão, enquanto os pais assinavam o livro de visitas no memorial dedicado a Mahatma Gandhi.



Birra e dança no templo

Na tradicional foto no Taj Mahal, em Agra, Hadrien fez birra e ficou na foto a bocejar e a esfregar os olhos. Para o animar, o pai atirou-o ao ar – outro momento registado pelos fotógrafos. Vestida com roupas étnicas, a família visitou o templo Sabarmati Ashram, onde o pequeno Hadrien se pôs a dançar. Adam Scott, fotógrafo oficial de Justin Trudeau, publicou uma selecção de fotos dos melhores momentos do miúdo, que se tornaram virais.



Em Julho de 2017, durante a visita oficial do príncipe Carlos e de Camilla Parker Bowles ao Canadá, o filho mais novo do chefe do governo também fez das suas. Enquanto se assistia às comemorações do dia nacional, Hadrien, sentado ao colo do pai, com uma pena na mão, tentou meter-se com a mulher do futuro rei de Inglaterra, que lhe esboçou um sorriso desconfiado. Logo a seguir, descalçou-se, e com a cabeça no colo da mãe e os pés em cima da irmã, bebeu leite pelo biberão.



Eleito em 2015, o primeiro-ministro Justin Trudeau, de 46 anos, e a ex-apresentadora de TV, Sophie Grégoire, 42, estão casados desde Maio de 2005 e têm mais dois filhos: Xavier, de 10 anos, e Ella -Grace, de 9. Hadrien conhece bem os corredores do parlamento, onde passa muito tempo e até brinca às escondidas no gabinete do pai. Por ainda não ter obrigações escolares, é frequente o mais novo acompanhar os pais nas suas viagens.



