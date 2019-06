Maurício Macri adiantou ainda que cerca de 50% dos consumidores já têm a energia reposta e que "com o decorrer das horas será restabelecida para todos".



Entretanto, o Uruguai está a "recuperar lentamente" a reposição de energia, anunciou a empresa estatal Administração Nacional e Usinas e Transmissões Elétricas (UTE).



Ariel Ferragut, porta-voz da UTE, explicou que "estão a responder lentamente" para repor o serviço em todo o país, acrescentando que ainda são desconhecidos os motivos da avaria, mas que estão a ser investigados.



Uma avaria ainda por identificar deixou hoje sem energia praticamente todo o território da Argentina e do Uruguai, além de partes do Brasil e do Paraguai, anunciaram as empresas fornecedoras de eletricidade.



O corte registou-se antes do amanhecer em Buenos Aires, cerca das 07:00 locais (11:00 em Lisboa), segundo a imprensa argentina.



A companhia uruguaia UTE anunciou pouco depois que às "07:06 uma avaria na rede argentina atingiu o sistema interconectado, privando do serviço todo o território nacional e várias províncias do país vizinho".



A população da Argentina e do Uruguai juntas eleva-se a cerca de 48 milhões de pessoas.

O Presidente da Argentina, Maurício Macri, disse hoje que o apagão elétrico que afetou o país, o Uruguai, o Paraguai e o Brasil é "um caso inédito" que "será investigado a fundo"."Esta manhã registou-se um enorme corte de energia elétrica em todo o país devido a uma falha no sistema de transporte do litoral (noroeste) cujas causas ainda não podemos precisar. Estamos a trabalhar para que todos possam ter energia o mais rapidamente possível", escreveu o chefe de Estado na rede social Twitter.