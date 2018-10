Chad Ludington defende que Kavanaugh ficava "beligerante e agressivo" em várias ocasiões durante festas da faculdade. Não foi o primeiro colega de curso a acusá-lo de ter mentido sobre o seu consumo de álcool quando estudava na Universidade de Yale.

Um antigo colega da universidade de Brett Kavanaugh acusou no domingo de mentir no seu testemunho ao Comité Judiciário do Senado e de fazer uma "flagrante descaracterização" do seu consumo de álcool durante os tempos de faculdade.

"Posso afirmar inequivocamente que ele, ao dizer que não nunca chegou a um estado de inconsciência por consumo excessivo de álcool e por diminuir a frequência e nível da sua bebida, Brett não disse a verdade", contou num comunicado enviado à CNN, no qual acrescentou ainda saber tais informações por beber frequentemente com o juiz norte-americano na faculdade e de ter presenciado ocasiões onde este tinha comportamentos "desconcertantes motivados pelo consumo de álcool" e que ficava muitas vezes "beligerante e agressivo".

Ludington descreveu no mesmo documento que testemunhou uma situação em que Kavanaugh atirou uma cerveja contra a face de um homem por este ter feito um comentário semi-hostil, "iniciando uma luta que terminou com um dos nossos amigos mútuos na prisão".

O antigo colega de Brett Kavanaugh, professor na Universidade da Carolina do Norte, admite que não acha que o comportamento de "consumo excessivo de álcool ou até comportamento rude de um jovem de 18 ou 20 deva condenar uma pessoa pelo resto da sua vida", mas considera ser totalmente diferente mentir sobre as suas acções passadas na televisão nacional e especialmente "sob juramento perante o Senado dos Estados Unidos". "Acredito que essas mentiras devam ter consequências", sublinhou.

O seu testemunho será agora reencaminhado para o FBI.

Na quinta-feira passada, o candidato nomeado por Donald Trump para ser juiz do Supremo Tribunal dos EUA, testemunhou no Senado, onde garantiu, entre outras coisas, nunca ter ficado inconsciente devido ao consumo excessivo de álcool. Kavanaugh está a ser acusado de ter atacado sexualmente Christine Blasey Ford quando eram adolescentes e de conduta sexual imprópria por Deborah Ramirez, quando eram ambos estudantes no Yale.

Chad Ludington não foi o primeiro a desmentir o testemunho de Kavanaugh

Antes do professor universitário, outros colegas do juiz Brett Kavanaugh descreveram-no como um jovem que bebia demais nos tempos de faculdade. Liz Swisher, outra colega do Yale, disse à CNN que este não foi sincero sobre os seus hábitos de bebida quando frequentava a faculdade. "Ele bebia muito. Era um jovem que gostava de festa e de 'beer bongs'. Jogava jogos de bebida e era um bêbado descuidado. Estava mais interessado em impressionar os rapazes do que as raparigas", relatou durante o programa televisivo Cuomo Prime Time.

Também James Roche, um colega de quarto do juiz no seu primeiro ano de faculdade admitiu que não socializavam muito, mas que era evidente que Kavanaugh bebia demais e que "tornava-se agressivo quando o fazia".

A opinião não é partilhada por Dwayne Oxley, que vivia no mesmo piso que o juiz no Ezra Stiles College. Os dois deram-se bem no Yale e afirma nunca ter visto Kavanaugh chegar a "um estado de perder o controlo".