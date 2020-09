Uma antiga modelo acusou Donald Trump de a ter agredido sexualmente num torneio de ténis em 1997. Amy Doris diz ter-se sentido "doente" e "violada". O presidente dos Estados Unidos da América nega todas as acusações.De acordo com uma entrevista cedida ao jornal birtânico The Guardian, a modelo diz que o atual presidente dos Estados Unidos da América a abordou à porta da casa-de-banho do seu camarote do torneio no dia 5 de setembro de 1997, quando a jovem tinha 24 anos e o magnata tinha 51 anos, mais do dobro da idade da jovem. Segundo Doris, Trump forçou a sua língua para dentro da sua garganta e a tentar apalpar-lhe o corpo."Ele enfiou a língua dele pela minha garganta abaixo e eu estava a empurrá-lo. E foi aí que ele me agarrou com mais força e tinha as mãos a apalpar-me o rabo, o meu peito, as minhas costas, tudo", disse a mulher, acrescentando ainda que o "tentou afastar com os dentes" e que acha que "lhe poderá ter magoado a língua".Através dos seus advogados e em resposta ao The Guardian, Trump nega ter alguma vez assediado, abusado, ou tido qualquer comportamento menos correto com Amy Dorris.O jornal confirmou com várias fontes próximas da jovem que esta tinha-lhes confidenciado o incidente, incluindo com um psicólogo.A ex-modelo afirma que não veio a público com a história mais cedo porque tinha medo que acontecesse algo à sua família. "Agora as minhas filhas estão prestes a fazer 13 anos e quero que saibam que não se deixa ninguém fazer-nos o que nós não queremos que nos façam", disse ao The Guardian.Trump era amigo do namorado da jovem da altura Jason Binn, o fundador de várias revistas de moda, que os apresentou.