O Americans45, um projecto fotográfico apoiado pela SÁBADO que documentou uma viagem de um mês a percorrer os Estados Unidos antes do dia das eleições presidenciais de 2016, está nomeado para os prémios da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA). A ideia do fotógrafo Luís Mileu e do escritor Ricardo Henriques surge na categoria de Melhor Trabalho de Fotografia e pode ser galardoada no dia 20 de Março.

A SÁBADO entrevistou os autores do projecto. "A viagem preparou-nos para o que ia acontecer", ou seja, para a vitória de Trump. "Sentimos que os norte-americanos eram muito trabalhadores na América profunda. Estão pouco informados: quando têm tempo, querem descansar e ver futebol americano", detalha Luís Mileu. "No estado de Nova Iorque onde a maioria é democrata, é diferente."

Mileu e Henriques salientam que o acaso foi a linha-mestra de Americans45. "Não havia um itinerário definido. Partimos a não esperar nada, que é sempre o ideal", relata Luís Mileu. "Percebemos que dentro dos Estados Unidos, existem 50 Américas."

A mesma ideia é reforçada por Ricardo Henriques: "Cada estado é muito diferente do outro. No Colorado, todas as drogas leves são legais. Uma pessoa pode estar a fumar qualquer coisa, mas se passa a fronteira sem dar por isso, pode ser preso.

E como eram abordados os protagonistas de Americans45? "Explicávamos tudo muito explicadinho, que tínhamos o apoio da SÁBADO, e não lhes pedíamos para falar só de política. Perguntávamos o que pensavam do futuro do país", clarifica Ricardo Henriques. Gravava o que diziam e, cinco ou dez minutos depois, perguntava às pessoas se podiam ser fotografadas.

"As pessoas foram aparecendo. Podia ser uma recepcionista ou uma funcionária do restaurante onde estávamos, ou alguém a quem pedíssemos direcções. Queríamos pessoas de várias origens, com profissões diferentes", conta o escritor. "E vimos que a maioria das pessoas não gostava nem do lado de Trump, nem do de Hillary."

Uma imagem que ficou na memória do fotógrafo foi tirada em Las Vegas, perto do local onde se vivia o último debate entre Trump e Clinton, a 19 de Outubro de 2016. "Estava cá fora à porta. Quando acabou o debate, há um tipo visivelmente democrata que se afasta com um megafone e tem umas asas de anjo. Essa imagem acaba por me lembrar a ideia de fallen angel [anjo caído], algo mudou nesse debate. É um anjo que não levanta", explica Mileu.

O "fallen angel"

Já Ricardo Henriques recorda um índio cherokee com quem falou, no estado do Oklahoma. "Só ele não falou de política. Quando o questionei sobre o futuro, disse-me que se preocupava com a água. Assumia-se como um primitive technologist [tecnológico primitivo]: fazia setas e sapatos."

Noel

Mas o seu entrevistado preferido foi outro, Larry: encontrou-o em Albuquerque. "Era dono de uma loja de antiguidades. Contou que não acreditava em mudanças vindas da política, que servem os lóbis, mas crê na simpatia das pessoas umas com as outras, numa relação de bairro", relata Henriques.





Larry

A viagem terminou em Washington, no dia 8 de Novembro. "Vimos a noite das eleições em casa de um jornalista português que vive em Washington e tanto ele como a mulher são democratas. Comemos pizza todos juntos – e eles estavam optimistas", recorda Mileu.

No dia seguinte, o fotógrafo recebeu uma mensagem da irmã de Joanna Hecker, que o ajudou a ele e a Ricardo Henriques nas traduções. "Peço imensa desculpa pela desilusão. Eu não sei o que vai acontecer", lia-se na mesma.

Mais de um ano depois, Americans45 está encaminhado para dar origem a um livro e os dois autores estão envolvidos noutros projectos. Tanto Luís Mileu como Ricardo Henriques são freelancers em publicidade, mas há duas semanas viajaram a Moçambique numa parceria com a ONG Helpo. O projecto Futuros Presidentes documentou a juventude do país que vive sem apoio educativo e será exposto no início de Abril na Assembleia da República.