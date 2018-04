Ao fim de 14 horas, a campanha de crowdfunding montada pelos amigos do ex-director adjunto do FBI, Andrew McCabe, que foi demitido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, no ano passado, atingiu o objectivo: 302 mil euros.

O ex-director-ajunto do FBI foi demitido no passado dia 16 de Março, depois de 21 anos de serviço e um dias antes de atingir o tempo da reforma.

Andrew McCabe foi demitido pelo procurador-geral, Jeff Sessions, depois de ser acusado de divulgar informação à imprensa sobre a investigação aos emails de Hillary Clinton, a mesma justificação para o afastamento do ex-director do FBI, James Comey.

Mas McCabe defende que a sua demissão está relacionada com o facto de ele ser testemunha na investigação à ligação entre a campanha de Trump e a Rússia, liderada pelo procurador especial, Robert Mueller.

A demissão coloca em risco a sua pensão e os benefícios de saúde. Para além disso, Andrew McCabe está a ser alvo de um inquérito pelo departamento de inspecção-geral.

O presidente Donald Trump festejou a demissão do ex-director-adjunto no Twitter, dizendo que era "um grande dia para a democracia."

Antes, em Julho de 2017, exigiu também no Twitter que o procurador-geral Jeff Sessions o demitisse. E em Dezembro recordou o número de dias que faltavam para a reforma de Andrew McCabe: "O director-adjunto do FBI Andrew McCabe está a acelerar o relógio para se reformar com todos os benefícios. Faltam 90 dias?!!!"



FBI Deputy Director Andrew McCabe is racing the clock to retire with full benefits. 90 days to go?!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2017





O dinheiro angariado será usado para pagar as despesas legais das acusações que enfrenta, o que restar será entregue a instituições de caridade.