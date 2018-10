Jair Bolsonaro apoiou Alexandre Frota em Março. Antigo actor pornográfico conseguiu 152.958 votos.

Alexandre Frota é um dos novos deputados federais de São Paulo. Nas eleições deste domingo, dia 7, conseguiu 152.958 votos.



Frota concorreu afiliado ao Partido Social Liberal (PSL), o mesmo de Bolsonaro. Aos 53 anos, o antigo actor pornográfico, cantor de funk e jogador de futebol americano será agora representante de São Paulo.



Segundo o jornal Huffington Post do Brasil, Frota defende ideais de extrema-direita e partilha muitas fake news através do Twitter. Foi na mesma rede social que Jair Bolsonaro enviou uma mensagem de apoio à candidatura de Frota, em Março, a dar-lhe os parabéns e a "convidá-lo" para o cargo de ministro da Cultura.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Recado do Capitão <a href="https://t.co/FmZAvBe6xP">pic.twitter.com/FmZAvBe6xP</a></p>— Alexandre Frota ?? (@alefrotabrasil) <a href="https://twitter.com/alefrotabrasil/status/978948866602094592?ref_src=twsrc%5Etfw">28 de março de 2018</a></blockquote>

Recorde-se que devido às ofensas que Alexandre Frota endereçou a cantores como Chico Buarque e Gilberto Gil, o agora deputado federal teve que indemnizar os dois artistas.