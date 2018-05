Os assaltos aconteceram no passado fim-de-semana, no estado brasileiro de São Paulo.

Dois agentes da polícia de folga mataram um ladrão cada em dois assaltos diferentes, no estado de São Paulo. Os crimes ocorreram nos dias 12 e 13 de Maio.



No sábado, Katia da Silva Sastre matou um ladrão que se aproximou, armado, de famílias e crianças à porta de uma escola no bairro Jardim dos Ipês. Enquanto ele revistava um funcionário, Katia atingiu-o três vezes com a sua arma de serviço. Feriu-o no peito e na perna.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DYfD9i6Z93A" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>



O assaltante ainda foi levado para o hospital central de São Paulo, mas acabou por morrer.



No domingo, Dia da Mãe no Brasil, o governador do estado de São Paulo, Márcio França, homenageou a agente. Katia tem 42 anos e é mãe de duas filhas, de sete e dois anos.



"A gente não pode deixar de enaltecer toda a técnica que você usou nesse episódio, da maneira rápida que você agiu e, ao mesmo tempo, a coragem que você teve, porque poderia simplesmente se omitir naquela situação, pois estava de folga, à paisana", assinalou Márcio França.



Já Katia diz ter sido "gratificante" salvar vidas. "A gente não sabe como seria o decorrer disso. É para isso que estamos nessa profissão, para defender as vidas, e foi o que eu fiz", afirmou durante a homenagem. "Decidi defender as mães, as crianças, a minha própria vida e a da minha filha."



Agente da polícia de folga matou assaltante dentro de uma drogaria

Outro caso semelhante ao de Katia aconteceu em Guarujá, também em São Paulo. Na manhã de domingo, dia 13, um agente disparou mortalmente contra um ladrão que entrou numa drogaria.



Enquanto o homem anunciou o que ia fazer e mostrou a arma, o polícia agachou-se e moveu-se até encontrar uma boa posição para disparar. Fê-lo e enquanto isso, outro ladrão fugiu com o dinheiro das caixas registadoras.



O ladrão ainda foi encaminhado para o hospital, mas acabou por morrer.