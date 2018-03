O advogado da actriz pornográfica norte-americana, Stormy Daniels, que alega ter tido um caso com o agora presidente norte-americano, Donald Trump, enviou uma carta ao advogado pessoal do presidente a propor a anulação do acordo de confidencialidade e a devolução do dinheiro recebido, 105 mil euros.

A proposta surge na sequência de uma entrevista dada pela actriz, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, ao famoso programa 60 Minutes, da CBS. A carta pede que a devolução do dinheiro servia para que não fosse tomada qualquer acção judicial com a transmissão da entrevista.

Stormy Daniels garante ter tido um longo caso amoroso com Donald Trump, em 2006, um ano depois do multimilionário ter casado com a actual mulher, Melania. O presidente nega.

"A senhora Clifford quer puder contar a sua história ao povo americano, dizer o que aconteceu com o presidente, bem como as tentativas para a silenciar", disse ao The Guardian, o advogado da actriz, Michael Avenatti.

O advogado pessoal de Donald Trump, Michael Cohen admitiu ter pago à actriz para que ela assinasse um acordo de confidencialidade. Mas no mês passado, a actriz revelou o romance numa entrevista à revista In Touch.

Na semana passada, a Casa Branca acabou por admitir que Trump e Stephanie Clifford conheciam-se quando a porta-voz, Sarah Sanders, reconheceu que Trump tinha ganho um caso numa audiência resolvida fora dos tribunais, semelhante aos nossos julgados de paz.