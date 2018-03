A actriz pornográfica norte-americana, Stormy Daniels, está a ser ameaçada fisicamente para que não revele nada comprometedor sobre o seu alegado relacionamento co o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Quem o garante foi o seu advogado, Michael Avenatti. "A minha cliente foi ameaçada fisicamente para se manter calada sobre o que sabe o Donald Trump", disse o advogado na CNN. "Ela vai contar detalhes específicos sobre o aconteceu."

A actriz, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, vai ser entrevistada para o programa 60 Minutes no próximo dia 25 de Março sobre o caso que diz ter tido com o Donald Trump, em 2006, um ano depois de ter-se casado com Melania.

O presidente norte-americano negou o romance, mas o advogado de Trump admitiu ter pago à actriz 105 mil euros durante a campanha presidencial em 2016 para que ela assinasse um acordo de confidencialidade.

Mas o advogado de Stormy Daniels levou o acordo a tribunal, argumentando que é nulo por nunca ter sido assinado por Donald Trump. A actriz também já se disponibilizou em devolver o dinheiro recebido.