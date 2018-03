A vedeta da indústria pornográfica norte-americana, Stormy Daniels, contou ontem em entrevista à CBS que foi ameaçada fisicamente em 2011 quando se preparava para revelar o caso que tivera com Donald Trump a uma revista.

Stormy Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, contou como em 2011, pouco depois de ter recebido uma proposta de 12.000 euros para revelar o caso que tivera com Donald Trump à revista In Touch, foi abordada por um homem num parque de estacionamento, em Las Vegas, quando estava acompanhada pela filha.

"Um tipo chegou ao pé de mim e disse-me: ‘Deixa o Trump em paz. Esquece a história’", contou Stormy Daniels. "Ele inclinou-se, olhou para a minha filha e disse: ‘Que menina tão bonita. Seria uma pena que algo acontecesse à sua mãe.’ Depois desapareceu."

A história não foi divulgada, porque a revista foi ameaçada com um processo judicial.

A actriz garantiu ainda que, mais recentemente, quando decidiu revelar a história do seu caso com Donald Trump, apesar de ter recebido dinheiro para assinar um acordo de confidencialidade, terá voltado a ser ameaçada.

Stormy Daniels garante ter tido um caso de uma noite apenas com Donald Trump em 2006, quando Melania Trump estava grávida do único filho do casal, Barron.

Em 2016, poucos dias antes do dia das eleições presidenciais, a actriz assinou um acordo de confidencialidade que lhe foi entregue pelo advogado pessoal do multimilionário, Michael Cohen, em troca de 104 mil euros.

Em Janeiro deste ano, a actriz voltou a assinar outro documento em que garantia que o caso sexual nunca tinha ocorrido. Na altura, Stormy Daniels garantiu que se tivesse dormido com Donald Trump já teria escrito um livro sobre o assunto.

Agora diz que o assinou com receio do que poderia acontecer. "Assinei porque eles garantiram que eu não tinha outra alternativa", disse Stormy Daniels durante a entrevista. "Eles disseram-me: ‘Eles podem fazer da sua vida um verdadeiro inferno'."

O advogado da actriz, Michael Avenatti, revelou ainda que a actriz foi intimidada para que não fosse avante com a entrevista com um processo judicial no valor de 16 milhões de euros.

"Ameaçar alguém com um processo de 16 milhões de euros é uma táctica criminosa. Não é muito diferente do que se passou no parque de estacionamento em Las Vegas."

O presidente Trump ignorou as perguntas dos jornalistas quando chegou do seu resort em Mar-a-Lago, da Florida, à Base Aérea de Andrews, em Maryland.