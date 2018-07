Donald Trump foi questionado numa entrevista à CBS sobre qual considerava ser nesta altura o maior inimigo dos Estados Unidos a nível global.

A resposta do presidente dos EUA não deixou de surpreender: "Penso que temos muitos inimigos. Penso que a União Europeia é um inimigo, devido ao que nos fazem no comércio. Não pensaria na União Europeia como tal, mas eles são um inimigo".

As declarações de Trump na entrevista à CBS durante a sua visita à Escócia, surgem depois de uma tensa cimeira da NATO, onde o presidente dos EUA criticou os aliados. E depois de um encontro com Theresa May, onde deixou à líder britânica a sugestão para não negociar o Brexit e optar por processar a União Europeia.

"Respeito os líderes desses países. Mas, no que ao comércio diz respeito, têm-se aproveitado de nós e muito destes países estão na NATO e não pagam as contas", acrescentou Trump.

A Alemanha tem sido um dos principais alvos das críticas de Trump, que na entrevista à CBS volta a apontar à maior economia europeia devido às ligações à Rússia. "A Alemanha fez um acordo sobre um pipeline [para transporte de energia] com a Rússia. Vão ser pagos muitos milhares de milhões de dólares todos os anos em energia e eu digo que isso não é bom e não é justo", afirmou Trump, alegando que a Alemanha está a dar dinheiro a alguém com quem está a combater. "Há muita raiva por a Alemanha estar a pagar milhares de milhões de dólares à Rússia. Também penso que é muito mau para a Alemanha. Será que estão a levantar a bandeira branca", questionou.

A poucos dias da reunião com Putin, em Helsínquia, Trump também criticou a Rússia, incluindo o país no lote dos inimigos dos EUA, mas não de forma tão taxativa como a União Europeia. "Em alguns aspectos a Rússia é um inimigo", afirmou. Sobre o encontro com o líder russo, afirmou que "nada de mau" vai sair da reunião e "talvez aconteça alguma coisa positiva".

Quanto à China, que foi alvo de um aumento de tarifas comerciais por parte dos EUA, Trump conclui que "é um inimigo económico".