A Terra é plana? No Brasil esta teoria vai ser discutida

Há mais de 2.000 anos, o matemático grego Eratóstenes, através de cálculos matemáticos, conseguiu calcular a dimensão circunfrência da Terra e estabelecer que habitava num planeta circular. Nos séculos seguintes, dezenas de cientistas confirmaram esta teoria de que a Terra era um globo. Mas sempre houve quem negasse esta teoria e afirmasse que a terra é plana. E agora vai haver um grande encontro de crentes nesta teoria no Brasil.Siddhartha Chaibub começou a acreditar que a Terra não é plana há uns anos, enquanto vivia em Brasília. Consumiu dezenas de vídeos e de textos sobre a bidimensionalidade da Terra e juntou-se a um grupo de WhatsApp particularmente ativo. Em 2015 estava mais que convicto que lhe mentiam sempre que diziam que a terra era esférica.Para desmentir estes crentes da ciência e da observação empírica, Chaibub criou um canal de YouTube chamado Professor Terra Plana. O canal tem cerca de 30 mil subscritores e os seus vídeos combinados têm mais de 1,5 milhões de visualizações. O vídeo mais visto tem como título "200 PROVAS DE QUE A TERRA NÃO É UM GLOBO" (com todas as letras escritas em maiúsculas). Segundo a empresa de sondagem Datafolha, 7% da população do Brasil (11 milhões de pessoas) acredita que a terra é plana.Na semana passada, Chaibub e três dos seus colegas crentes foram convidados do programa The Noite para promoverem a sua teoria e o encontro que organizaram. Sobre o local onde vai decorrer a conferência, os organizadores mantiveram segredo, afirmando que só o irão relevar na data do evento. "Há muito preconceito sobre o tema", disseramQuestionados sobre o porquê deste aumento do número de pessoas que creem nesta teoria, o professor de Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Fernando Lang da Silveira explicou, citado pelo jornal The Guardian: "A Internet deu voz a esses idiotas".O professor acredita que, tal como a negação das alterações climáticas e a teoria do criacionismo, a teoria da terra plana tem uma base no Cristianismo fundamentalista, referindo-se ao poder que as igrejas evangélicas brasileiras, muitas delas abertamente contra a ciência, têm sobre a população brasileira.Chaibub, que se afirma como católico, diz mesmo que parte da teoria da Terra plana é influenciada por versos bíblicos, mas nega que se trate de um movimento religioso.E nem o círculo íntimo de Bolsonaro está a salvo das teorias da terra plana. Já este ano, Olavo de Carvalho, considerado por muitos como um dos gurus de Bolsonaro, afirmou, no Twitter: "Não estudei o assunto da terra plana. Só assisti a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas, e não consegui encontrar, até agora, nada que os refute".Já o ministro da Ciência do governo, Marcos Pontes, o primeiro astronauta sul-americano, disse que sente um "nó no estômago" quando ouve teorias de que a Terra é plana.