A honra impossível de Sérgio Moro

Se aceitar convite de Bolsonaro, Moro mete-se num pântano político e irá destruir a esperança de todos os que acreditaram na independência e integridade da justiça, escreve Eduardo Dâmaso.

O juiz Sérgio Moro afirmou estar "muito honrado" com um eventual convite de Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça ou para uma entrada – impossível até 2020 – no Supremo Tribunal do Brasil. Disse também que, caso venha a ser convidado, isso implicará muita "reflexão" da sua parte. A resposta de Moro comporta, à partida, dois erros que abrem a porta para equacionar um outro que, a concretizar-se, terá um efeito devastador na credibilidade da justiça brasileira.

Dizer que está ‘honrado’ pelo convite já não é muito bom mas pode explicar-se por uma regra de cortesia. É um erro, pequeno, é certo, mas é um erro. Depois, Moro promete uma séria reflexão caso venha a ser convidado. Não afastou liminarmente a possibilidade, como deveria ter feito, e, muito pior, entreabriu a porta para a possibilidade de aceitar. Um erro brutal. Se vier a aceitar, Moro vai legitimar a narrativa de Lula e do PT sobre a tese da perseguição mas, admitindo apenas ‘reflectir’ sobre o convite, o juiz de Curitiba cuspiu sobre o trabalho dos magistrados do Ministério Público brasileiro que são os verdadeiros artífices da investigação à orgia de corrupção que domina há muito a política brasileira, com particular incidência no PT ao longo dos últimos 13 anos.

Sérgio Moro fez um trabalho notável na Operação Lava Jato. Foi metódico, aplicou a lei com rigor e equilíbrio, não seleccionou alvos, por muito que a propaganda petista diga o contrário, ajudou a expor a corrupção, esse cancro brutal que mina a economia e as instituições do Brasil. Foi o rosto de um trabalho que atraiu a esperança de milhões de brasileiros num país mais justo e decente. Se aceitar integrar o Governo de Bolsonaro, Moro não só se mete num verdadeiro pântano político que lhe arrasará a reputação, credibilidade e dignidade, como estará a destruir a esperança de todos os que acreditaram na independência e integridade da justiça brasileira.

Moro não está na Itália dos anos 90 nem é António Di Pietro. A I República italiana afundou-se em muito mais do que a corrupção. A Itália moldada por Giulio Andreotti e Bettino Craxi nas décadas que se seguiram à II Guerra Mundial foi um laboratório anti-comunista que se afundou em atentados bombistas da Mafia mas também dos serviços secretos neofascistas, em dinheiro negro branqueado pelo Vaticano, na turbulência das ‘razões de Estado’ que se transformaram em crimes de Estado. Os magistrados foram a força da mudança, não porque quisessem intervir politicamente mas porque eram o único dispositivo do Estado que, por força da lei, tinham os mecanismos necessários para intervir. Com um preço elevadíssimo, para magistrados e polícias, que foram assassinados em massa a partir dos finais dos anos 80 meramente porque estavam a cumprir o seu dever.

O Brasil, como se sabe, tem problemas terríveis, mas o contexto é muito diferente. Se o mesmo tipo de mecanismo legal, decorrente da separação de poderes, ou seja, a autonomia e independência das magistraturas no Brasil, for agora conspurcado pela ida de Moro para um Governo que terá como missão prioritária estoirar com todos os poderes que possam limitar o governo de Bolsonaro, a começar pela própria justiça, então, o juiz de Curitiba ter-se-á transformado num cúmplice político. Se isso acontecer, a tese do golpe ganha asas devastadoras sobre aquilo que deve ser a essência da democracia. Moro passa a sócio de uma das partes, assumindo a sua condição de instrumento, com o poder da lei, contra a outra. Coisa que Di Pietro nem nenhum outro juiz da célebre Operação Mãos Limpas foi. Se aceitar, Moro não só perde a honra – não há honra possível em estar ao lado de Bolsonaro -, mas também o respeito de todos os que acreditam numa justiça independente, que respeita em absoluto o princípio da igualdade de todos perante a lei e que faz da sua aplicação rigorosa e objectiva o verdadeiro poder de todos os que não têm poder ou dinheiro para lutar pela sua dignidade.