Quando foi preciso apontar os responsáveis pelos motins e saques que têm ocorrido nos Estados Unidos da América, Donald Trump escreveu no Twitter: "São os Antifa e a esquerda radical". E decidiu colocá-los na lista dos grupos terroristas. Alguns juristas disseram aos media locais que será difícil inscrevê-los nessa lista para grupos estruturados (que não são) e internacionais.Criados como movimento antifascista na Europa dos anos 1920 e 1930, estavam praticamente adormecidos no país até à ascenção do Alt-right e do próprio Trump. Quem são eles?