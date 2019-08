A crise profunda em que a Venezuela está mergulhada há vários meses teve o condão de originar dezenas de promessas por parte do governo liderado por Nicolás Maduro para retirar o país da miséria. Em novembro, o presidente venezuelano anunciou: "A Venezuela vai tornar-se a segunda maior reserva de ouro de todo o mundo". O objetivo era criar 54 minas por toda a Venezuela cujas receitas iriam dar mais de 5.000 milhões de dólares por ano àquele país, ajudando a que este voltasse, lentamente, à normalidade financeira. Mas há cada vez mais suspeitas de que Maduro esteja a usar este projeto para enriquecer indevidamente.O Arco Minero del Orinoco foi o projeto desenvolvido e seria a fonte de Midas de Maduro, com as suas reservas de 7.000 toneladas de ouro, cobalto, diamante, ferro e outros minerais preciosos. Ao todo foram abordadas 150 empresas para explorar estas reservas. A maioria são empresas venezuelanas, mas há também outras estrangeiras, como turcas, chinesas e russas.E se, a princípio, o projeto foi aplaudido, rapidamente se tornou óbvio que era apenas mais uma instituição também ela corrompida por Maduro. Um dos mineiros que trabalha na área considera que aquele novo projeto "pode ser o salva-vidas financeiro do país, mas que está cheio de tramas e conflitos", afirma, em declarações à ABC.O modelo de negócio deu guarida a um grupo de privados, principalmente ao Complexo Industrial Aurífero Domingo Sifontes, presidido por Eduardo Ribas, com ligações à família presidencial Maduro-Flores. Ribas conseguiu instalar 12 moinhos com capacidade de produção de cerca de 2.400 toneladas o que se traduz em cerca de 50 ou 80 quilos de ouro por mês.É a proximidade entre Ribas e Maduro que tem feito crescer as suspeitas de que boa parte do ouro extraído não tem ido para os cofres do estado venezuelano, mas sim para os bolsos do presidente daquele país. Mas não só as empresas de Ribas são acusadas de trabalharem para o governo. Várias das empresas estrangeiras são suspeitas de pertencer a altos quadros estatais."No início, a ideia do Arco Minero era bonita, mas depois mudou com a chegada de empresas que estão acostumadas à estrutura corrupta da empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que estão a tentar monopolizar a indústria mineira. Todos os senhores que aqui estão são militares reformados ou civis relacionados com o alto governo. Apenas uma das empresas pertence a uma família local que é reconhecida" pelo trabalho desenvolvido no sector, disse um empresário com várias décadas no negócio.Mas a dúvida está em quanto dos milhões que são produzidos todos os meses neste complexo revertem para o estado venezuelano. As suspeitas é de que do dinheiro que rendem as minas, grande parte vá para o bolso de alguns venezuelanos, entre eles, o presidente, Nicolás Maduro e a sua família. As suspeitas adensaram-se depois dos primeiros carregamentos que foram feitos em camiões blindados, sem identificação e financiados pela Direção de Inteligência Militar.A abertura desmesurada de minas pela Venezuela levou também ao surgimento de grupos especializados em contrabando que usam as fronteiras da Guiana, do Brasil e da Colômbia para fazerem passar as suas mulas humanas, lanchas, carros blindados e avionetas.