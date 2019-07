No site da invenção, Zuckerberg explicava: "Põe-se na cabeceira e estabelece-se o intervalo de horas. Entre esse tempo ela vai emitindo uma luz fraca, mas visível o suficiente para que quando a mãe o vir saiba se já está na hora para ir levantar as crianças. Mas a luz não é forte o suficiente para a acordar se ainda estiver a dormir".



E quais as grandes vantagens? "Como a caixa não mostra a hora, se acordar a meio da noite, sabe apenas se já está na hora de acordar ou não", explica o milionário.



Os clientes destes Zucklights têm de fazer depois o download da aplicação para poderem regular a iluminação e as cores da caixa, bem como poderem fazer outras alterações.



As caixas de madeira podem ter três cores: uma madeira mais clara, quase branca, um castanho leve e um mais carregado.



Há também variações nos modelos e nos preços de cada um. A Zucklight Lite custa cerca de 32 euros. A Zucklight Plus (€42) tem um carregador sem fios e a Zuckerberg Pro (€99) que traz sensores capazes de ler e mostrar a temperatura, a humidade e os níveis de CO2 do espaço onde está.



Os três modelos de "caixa de sono" estão já em pré-venda no Kickstarter, a plataforma de financiamento coletivo. O projeto já recebeu mais de 55 mil euros de apoio por parte de mil pessoas que irão receber as Zucklights por volta de novembro.

Mark Zuckerberg desenvolveu uma caixa de sono para ajudar a sua mulher, Priscilla Chan, a passar melhor as noites, depois de vários dias em que a pediatra não conseguiu descansar o suficiente. Aquando de ter projetado este objeto, o fundador do Facebook mostrou o protótipo nas próprias redes sociais e pediu a investidores que não permitissem que aquela ideia se resumisse a um exemplar para a sua mulher e que pudesse tornar-se acessível a mais pessoas. Greg Hovanisyan, da Premiere Electronics, aceitou o desafio e desenvolveu as Zucklight que chegaram agora ao mercado.Estas Zucklight (junção de parte do nome de Zuckerberg com "light", a palavra inglesa para "luz") são um cubo de madeira desenhado por Hovanisyan que emite uma luz leve "de uma determinada cor durante períodos específicos da noite, para avisar se pode continuar a dormir ou se já é hora de acordar".