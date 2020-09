70 mil dólares no cabeleireiro. Os impostos de Trump em números

Era um dos segredos mais bem guardados do atual presidente dos Estados Unidos da América. Mas no domingo, o New York Times publicou uma investigação que dava conta do retrato fiscal de Donald Trump.Se durante anos, o presidente dos EUA afirmou ser um empresário de sucesso, os registos que entregou ao Internal Revenue Services (IRS), o que estes números mostram é uma pessoa com dívidas e litígios, além de esquemas que, alegadamente, terá usado para fugir ao fisco norte-americano, poupando milhares em impostos.Abaixo estão alguns dos números fiscais do primeiro presidente multi-milionário dos EUA e que, de acordo com a Forbes, vale 2,5 mil milhões de dólares (2,15 mil milhões de euros).