A empresa britânica, Cambridge Analytica, acusada de espiar mais de 80 milhões de perfis do Facebook com a permissão da multinacional norte-americana, terá tido acesso a 63 mil contas portuguesas.

Segundo o Facebook, 15 portugueses fizeram o download da aplicação "thisisyourdigitallife" que permitiu à Cambridge Analytica ter acesso a pelo menos 63.080 perfis.

Esta aplicação é uma espécie de agenda digital, com base de dados, calendário, lista de tarefas e notas.

A Cambridge Analytica é suspeita de ter usado os dados recolhidos no Facebook para manipular a opinião de eleitores, nomeadamente, no referendo do Brexit, no Reino Unido.

Entretanto, o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, que irá responder sobre a quebra de privacidade no Cogresso norte-americano na próxima semana, admitiu que não foram 50 milhões, mas antes 87 milhões, os perfis que foram acedidos.

Zuckerberg já recusou demitir-se e também considerou não ser necessário a demissão de possíveis responsáveis.