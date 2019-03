O número de vítimas mortais subiu esta quinta-feira de 217 para 242, confirmou o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural moçambicano. Ainda há cerca de 15 mil pessoas à espera de resgate.

O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, deu um novo balanço do número de vítimas mortais da passagem do ciclone Idai por Moçambique: segundo os dados oficiais, o número subiu para 242 mortos. A notícia está a ser avançada pela Reuters.



Na manhã desta quinta-feira, o número de mortos já tinha subido para os 217, com 15 mil pessoas a precisarem de ser resgatadas.



Correia acrescentou que 30% dos centros de apoio do governo ainda não têm comida.



Na quarta-feira, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, confirmou em Maputo que há 30 portugueses desaparecidos na cidade da Beira depois da destruição causada pelo ciclone.

O Idai também arrasou o Zimbabué, onde morreram pelo menos 100 pessoas, enquanto no Malawi pelo menos 56 pessoas pereceram.