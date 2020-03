Senegal confirma primeiro caso de coronavírus

O Senegal confirmou esta segunda-feira o primeiro caso de coronavírus no país.A informação foi avançada pelo ministro da saúde numa conferência de imprensa. Este é o segundo caso da nova epidemia na África subsariana, depois da confirmação de um caso na semana passada na Nigéria.Trata-se de um homem francês, que vive no Senegal, e que regressou recentemente de França, um dos países europeus afetados pelo COVID-19.O doente esteve em contacto com a mulher e os dois filhos e está agora em quarentena num hospital na capital, Dakar.São já mais de 89 mil os casos do vírus em todo o mundo, a sua maioria na China. A doença matou mais de três mil pessoas em todo o mundo.A epidemia espalhou-se para 66 países, com mais de 8.800 casos e 130 mortos. Os países do norte de África como a Tunísia, a Argélia e o Egito também confirmaram casos.