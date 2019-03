A passagem do ciclone Idai em Moçambique, Malawi e Zimbabué já causou perto de 400 mortos , de acordo com dados provisórios dos respetivos governos. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi decretou o estado de emergência nacional na terça-feira e disse que 350 mil pessoas ainda "estão em situação de risco".

Moçambique está a cumprir esta quinta-feira o segundo de três dias de luto nacional.

And for better comparison a GIF animation of the images showing the Mozambique flood before (March 2nd) and after (March 20th) #Mozambique #Copernicus #Sentinel-1 ? Better quality GIF https://t.co/h8608N8so5 #MozambiqueFloods #MozambiqueFloods2019 #RemoteSensing #Beira #Idai pic.twitter.com/d9hOmdiBbp