Quando Edith (nome fictício) ouve no rádio as comemorações do fim dos 25 anos de genocídio dos tsutis pelos hutus, alívio não é o que sente: "Tenho lembranças de me esconder na floresta e como os homens da milícia vieram com as suas machetes e me encontraram; como eles se revezaram para me violarem e como me engravidaram", conta à Thomson Reuters Foundation.

Apesar da dor da lembrança, Edith reforça que "os meus quatro irmãos e irmã foram mortos durante o genocídio. Esta celebração é importante e devemos lembrá-los".

À medida que Ruanda comemora os 25 anos desde o fim do genocídio, no qual 10 mil pessoas foram mortas diariamente, depois dos extremistas hutus atacarem os tsutis e outros moderados do próprio grupo étnico, os sobreviventes e filhos não esquecem o ataque.

Na sua aldeia no distrito de Kamoyni, perto da capital Kigali, Edith recorda como se refugiou-se em si própria e como ficava dias seguidos no seu quarto, sem falar com ninguém, dias depois do genocídio ter sido declarado terminado e de ter descoberto que estava grávida. "Estava com medo de dizer a alguém e queria fazer um aborto ou até mesmo matar-me", confessou, citada pela Reuters. "Eventualmente, confiei o meu segredo a uma amiga e ela disse-me que Deus salvou-me por uma razão", disse.

Depois de a filha ter nascido, a ruadensa não conseguia olhar para a bebé ou lidar com o que aconteceu, até a organização Survivors Fund (SURF) "me ter apresentado outras mulheres como eu. Tivemos sessões de aconselhamento psicológico onde todas falávamos sobre as nossas experiências e chorávamos".

A filha de Edith, Diane (nome fictício), costumava perguntar pelo seu pai e questionava a mãe, que nunca falava sobre ele. Diane, de 24 anos, revelou odiar a sua mãe quando era pequena por ela não lhe contar nada sobre o seu progenitor. "Agora percebo porquê", finaliza.

"O que eles experienciaram foi de tal forma bárbaro que ainda hoje encontramos muitas pessoas a mostrarem sintomas associados a Perturbação de Stress Pós-Traumático (PTSD)", informou Yvone Kayiteshonga do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde em Ruanda, divulgando que os resultados preliminares do questionário nacional de 2018 mostram que 35% dos sobreviventes com idades entre 25 e 65 reportaram sintomas ligados a problemas mentais.

Dado este número, o governo ruandês admitiu a necessidade de se apostar mais fortemente no apoio psicológico. O formulário referido levou Ruanda a querer melhorar a sua política de tratamento psicológico dos sobreviventes do genocídio e alertar para o facto de os problemas de saúde mental ainda carregarem muito estigma social.

"Depois do massacre, a atenção estava focada nas necessidades básicas como providenciar comida, água e abrigo aos sobreviventes tendo em conta que muitos perderam tudo – ninguém ligou ao trauma que ficou", comentou Sam Munderere do SURF. "E claro que, quanto mais os problemas mentais forem ignorados, mais traumatizadas as vítimas ficam".

Munderere explicou que conheceu mulheres que foram tão violentamente violadas que se sentiam fisicamente doentes quando um homem se aproximava delas e que outras, depois de darem à luz bebés originários de uma violação, não conseguiam aceitar as suas crianças, e maltratavam-nas ou abandonavam-nas. Em consequência deste trauma e do massacre, 95 mil crianças ficaram órfãos no país, segundo a BBC.

Especialistas em saúde mental do país frisaram que muitas destas crianças, que precisavam de ajuda psicológica, não a procuravam ou recusavam-na por vergonha do seu passado.





Vizinho contra vizinho

"Em 1994 não havia esperança, apenas escuridão", disse Paul Kagame, presidente de Ruanda, a uma multidão no memorial do genocídio em Kigali, onde mais de 250 mil vítimas estão enterradas. "Hoje, a luz irradia deste lugar. Como aconteceu? Ruanda tornou-se uma família novamente", discursou o líder de 61 anos, na ocasião que o país comemora 100 dias pelo fim do genocídio, um por cada dia que durou o massacre.

Em 1994, no dia 6 de abril, um avião que transportava o então presidente ruandês Juvénal Habyarimana e o seu homólogo de Burundi, Cyprien Ntaryamira, foi atacado. Os políticos eram ambos hutus.

A morte dos politicos despoletou a fúria nos soldados do governo hutus e os seus aliados extremistas da milícia que usaram a queda do avião como pretexto para se viraram contra a minoria tutsi, quem culpavam de ter morto Habyarimana.