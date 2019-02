Abdul Aziz Muhamat foi laureado com um dos mais importantes prémios de ajuda humanitária por denunciar o tratamento de refugiados pelo governo australiano.

Um refugiado retido há cinco anos nas ilhas Manus, na Papua Nova Guiné, recebeu um prémio de direitos humanos por revelar a dura realidade do tratamento dos refugiados pelo governo australiano.



Abdul Aziz Muhamat, de 25 anos, recebeu o prémio Martin Ennals pelo papel que desempenhou em chamar atenção para o assédio, espancamentos e fracas condições de vida de que são vítimas os detidos naquela ilha.



A entrega deste prémio é particularmente marcante, já que nunca o recipiente do mesmo tinha sido um refugiado que sofreu violações dos seus direitos como humano devido a políticas de uma nação ocidental. Muhamat denunciou que os refugiados estavam presos nas ilhas de Manus e Nauru como uma das políticas desenvolvidas pelo governo australiano para enviar os migrantes indesejados para zonas remotas, onde são tratados como "criminosos".



O ativista pelos direitos dos refugiados recebeu autorização para ir a Genebra receber o prémio, saindo da ilha onde está retido há cinco anos.



"Não é fácil estar num sítio onde precisamos de lutar pelos nossos direitos. Este prémio ilumina a política cruel do governo australiano para com os refugiados", disse Muhamat, durante o seu discurso em Genebra. "A minha mensagem para todos os refugiados à volta do mundo é: cheguem-se à frente pelos vossos direitos, não importa para onde vos mandam. Falem pelos vossos direitos e tentem ultrapassar os vossos medos."



Muhamat fugiu do conflito no Sudão em 2013 e rumou até a Indonésia. Embarcou em direção à Austrália e, depois de seis dias no mar, foi intercetado por autoridades daquele país e levado para a ilha de Manus. Daí tornou-se uma voz pelos direitos dos refugiados ao expor a realidade da vida que leva há cinco anos. No seu podcast, The Messenger, Aziz revela a história da sua fuga para o Sudão e como foi aprisionado numa ilha sem condições para receber tantas pessoas, relatando ainda a destruição das suas posses.