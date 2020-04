Quem são os carregadores de caixões do Gana que se tornaram virais

The now TikTok famous dancing pallbearers from Ghana ?? pic.twitter.com/cKDCxDig7s — BBC News Africa (@BBCAfrica) April 16, 2020

No Gana, os funerais são encarados como autênticas celebrações da vida do defunto. Segundo o jornal espanhol ABC, em média, quatro ou seis bailarinos custam até 2 mil euros, mas há quem gaste até 18 mil euros.

O jornalista Charlie Braxton, no documentário Hip-hop Evolution, lembra que há comunidades africanas nas quais a morte não é o fim, apenas um segundo início e que essa segunda fase deve ser celebrada. Foi esta mentalidade que deu origem aos funerais de jazz, em que o caminho até ao cemitério é um momento solene, mas o caminho de volta a casa é já um momento de festa e alegria para a comunidade inteira. No Gana há quem faça logo da primeira etapa do funeral uma festa. É o caso dos quatro carregadores de caixões do Gana que se tornaram um meme viral da Internet nas últimas semanas.Esta "moda" dos "pallbearers" não é nova. Na verdade, em 1997, já havia referência a estes carregadores de caixões no The Washington Post. Mas esta prática tornou-se ainda mais conhecida no início de 2020, graças aos memes da Internet. DEzenas de vídeos mostram os carregadores de caixão a dançar com um cadáver às costas depois de um vídeo onde se vê uma situação potencialmente perigosa.Ao jornal espanhol El Pais, Emmanuel Agyeman, da funerária EA Hearse Services & Funeral Agreement, explicou que estas festas acontecem quando os mortos são pessoas mais idosas, já que quando uma criança morre é sempre um momento mais triste.Segundo o site Know Your Meme , que explica a origem das imagens virais da Internet refere que as imagens que têm sido utilizadas provêm de duas reportagens de 2017, uma da Associated Press e a outra da BBC e começaram a ser usadas no TikTok em fevereiro de 2020.Na reportagem da Associated Press, Agyeman explica que as cores das roupas usadas pelos pallbearers (que se pode traduzir literalmente por "carregadores do amigo") são escolhidas pelos familiares.Estes funerais estão agora parcialmente suspensos, já que o presidente do Gana suspendeu todas as reuniões públicas em meados de março para conter a propagação do novo coronavírus. Os funerais contam apenas com 25 pessoas, no máximo, de acordo com a BBC.

Mas a verdade é que o meme é até já usado pelas autoridades nacionais. Por exemplo, a GNR fez um apelo às pessoas para que fiquem em casa em isolamento devido à pandemia do coronavírus e recorreu aos carregadores dançantes africanos. Segundo a GNR, "o meme, ao som de uma música electrónica, insinua que a situação inicial não acabou nada bem".