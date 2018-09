"O incidente aconteceu por volta das 12:00, ainda no espaço aéreo europeu, numa altura em que o passageiro português em causa, funcionário da Refriango, pretendia ocupar três assentos para descansar e ouvir música, desejos que lhe foram frustrados", resumiu a fonte.Este é o segundo caso de vandalismo em voos da TAAG registado neste ano, tendo o primeiro ocorrido em Abril, implicando o cidadão angolano Nuno Mário Lopes Pereira, de 39 anos, condenado a 10 deste mês pelo Tribunal Municipal da Ingombota.Por ter arrancado um dispositivo electrónico do Boeing 777-300 que fazia a rota Rio de Janeiro/São Paulo/Luanda, o jovem músico foi sentenciado a pena de quatro meses de prisão correccional pelo crime de danos voluntários não previstos especialmente cometidos a bordo do avião.