O papa Francisco advertiu hoje para os problemas da desflorestação excessiva e dos incêndios, num discurso proferido em Madagáscar, no seu primeiro dia de visita oficial ao país.Francisco iniciou hoje a visita a Madagáscar, depois de ter estado em Moçambique.Após um encontro com o presidente Andry Rajoelina, o papa proferiu um discurso perante centenas de elementos das autoridades de Madagáscar.Francisco destacou o problema da desflorestação, que afeta Madagáscar e grande parte dos países africanos e que se tornou um assunto com maior relevo mediático depois dos incêndios na Amazónia.Num dos 20 países mais pobres do mundo, o papa defendeu também a necessidade de medidas estruturais que garantam uma melhor distribuição de rendimentos.Para Francisco, o desenvolvimento integral de um país exige a proteção do meio ambiente: "Não há crises separadas, uma ambiental e outra social, há uma completa crise socioambiental".Referindo-se a Madagáscar, assinalou que a riqueza natural do país, com grande biodiversidade vegetal e animal, se encontra em perigo pela "desflorestação excessiva em benefício de uns poucos"."A degradação [da riqueza natural] compromete o futuro do país e da nossa casa comum", afirmou Francisco.