Até ao dia 15 de março, os moçambicanos recordavam as cheias de 2000 e o ciclone de 2003 como os mais violentos. Mas nenhum é comparável ao Idai, um ciclone de categoria 4, que criou um oceano interior do tamanho do Luxemburgo.Só 11 dias depois, Joaquim Vaz conseguiu um helicóptero para verificar como estavam as 6.500 pessoas que vivem numa concessão da sua empresa. Este e outros portugueses, incluindo militares da Força de Reação Imediata enviados por Portugal, relatam na primeira pessoa à