Nigéria: Menino viveu acorrentado com animais em curral durante dois anos

em Birnin Kebbi

Foi encontrado um rapaz de dez anos a viver em condições de miséria entre as cabras e galinhas num curral de animais na Nigéria. Ao mesmo tempo, a família, constituída pelo pai, duas madrastas e 17 irmãos, viviam na casa à qual o curral era adjacente. O jovem foi levado para a unidade de cuidados intensivos de um hospital local e a família detida.Jibril Aliyu, o jovem de dez anos, foi encontrado acorrentado a um poste de madeira e alimentava-se da comida dada aos animais. Foi um advogado de defesa dos direitos humanos que o resgatou no domingo depois de uma denúncia sobre o estado de miséria em que vivia o jovem, de acordo com a BBC. De acordo com um testemunho prestado por um irmão do jovem, o menino sofria de epilepsia e era acorrentado durante o dia para não fugir.Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o jovem a ser resgatado. Um dos elementos que participou no resgate afirma que aquele "é o nível mais alto de barbaridade e crueldade extrema" a que tinha assistido. O vídeo mostra o jovem a cambalear, tendo dificuldades em andar.Vizinhos da família dizem que a mãe da criança alegava que o filho tinha morrido há cerca de dois anos. As autoridades suspeitam que o menino vivesse acorrentado ao poste de madeira naquele curral há dois anos. A mãe da criança morreu há dois anos, segundo ativistas dos direitos humanos. Desde então que terá sido negado ao jovem acesso a "abrigo, roupa, comida e cuidados de saúde".Hamza Attahiru, um dos advogados e principal impulsionador do resgate, denunciou que a família vivia "confortavelmente" dentro de uma casa enquanto a criança era deixada na miséria, ao lado de animais. O jovem terá adquirido mesmo comportamentos semelhantes ao dos animais, segundo testemunhas.Jibril está nos cuidados intensivos do Sir Yahaya Memorial Hospital,. O pai e as duas madrastas foram detidas. O governador do estado de Kebbi afirmou que quer uma investigação séria ao caso.