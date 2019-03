Foi na sexta-feira, há cerca de 120 horas, que a Beira e toda a região circundante ficou inundada na sequência do ciclone tropical Idai.

A Beira é uma das maiores cidade de Moçambique e ficou destruída em talvez 90%. Cerca de 600 mil pessoas afetadas – 260 mil delas, crianças.

Todos os números são estimativas, mas que dão dimensão ao gravíssimo problema que Moçambique enfrenta depois do ciclone Idai, que na noite de 15 de março afetou além de Moçambique, também o Zimbabwe e o Malawi. A que se somam milhares de deslocados. E um ainda desconhecido número de mortos (numa primeira reação, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, previu que poderão ser mil).

São também cerca de 120 as horas de silêncio dos parceiros da portuguesa e jesuíta Fundação Gonçalo da Silveira em Mnhangau. Sem telefones ou Internet, cujas ligações ficaram afetadas pelo ciclone, em Portugal não sabem nada dos locais com quem trabalham nesta zona limítrofe à Beira.

Nos próximos dias, uma outra parceira, do Zimbabué, conseguirá finalmente ali chegar: "Voa para Joanesburgo e daí para a Beira. O aeroporto abriu ontem à noite", descreve Teresa Paiva Couceiro, da fundação, ao telefone com a SÁBADO.

A partir de então, poderão iniciar a avaliação no terreno da situação. Mas têm já um plano, tal como a UNICEF, a Médicos do Mundo, a AMI, com quem a SÁBADO falou:

Lonas e pastilhas para água potável

"O ciclone Idai atingiu agora uma população que já estava em desespero e extremamente vulnerável. O impacto da tempestade está a multiplicar o seu sofrimento", segundo Marcoluigi Corsi, o representante da UNICEF em Moçambique.



A resposta quer-se rápida e a UNICEF, por exemplo, prevê que serão necessários 10 milhões de dólares para responder às primeiras e mais urgentes necessidades das crianças.

"Estamos em 190 países do mundo. Sempre que acontece uma emergência, à partida, a UNICEF já lá está", nota Francisca Oliveira, que faz a comunicação da UNICEF em Portugal. Foi o que aconteceu no caso de Moçambique. E como é uma organização com 70 anos e experiência, o departamento de emergência avaliou o impacto do Idai, fez a estimativa do valor necessário para ajudar nesta primeira fase pós-ciclone.

Em Portugal, a UNICEF recebe donativos financeiros no site, por multibanco, MBway, ou por cheque para esta emergência em Moçambique. Pronto para distribuir – e já neste país africano – estão "vários equipamentos e materiais de apoio pré-posicionados como lonas, kits de higiene e pastilhas de purificação de água disponíveis no país", acrescentou Marcoluigi Corsi.

A Cáritas Portugal vai enviar 25 mil euros para a sua parceira em Moçambique e está em articulação com a Cáritas Internacional. Também tem uma conta emergência para receber donativos.

Ir ao terreno avaliar

Para outras organizações nacionais, como a Assistência Médica Internacional (AMI), é preciso chegar primeiro ao terreno. É por isso que amanhã partem já três pessoas (dois da área logística e um do departamento internacional) para "avaliar o que vai ser preciso e começar a coordenação", conta à SÁBADO Paulo Cavaleiro, do gabinete de comunicação. Irão para a província da Beira e depois para a de Chimoio. A equipa poderá depois ser reforçada. Também a AMI tem uma conta de emergência ou recebe donativos financeiros através do seu site.

Já as várias delegações da Médicos do Mundo têm comunicado através de uma rede interna e recebido informações da delegação espanhola que, neste momento, desenvolve projetos em Moçambique. Em conjunto avaliam necessidades (envio de medicamentos? De médicos?) "para que não haja duplicação de respostas", explica à SÁBADO o responsável pela comunicação Paulo Silva.





A Fundação Gonçalo da Silveira (que também criou uma conta de emergência ) tem um plano de ação a longo prazo para a Beira. "Estamos a contactar organizações e vontades para [avançar] quando estiver estabelecida o mínimo de comunicações e vias", diz à SÁBADO Teresa Paiva Couceiro.

Nas próximas semanas, as parceiros que tem em Moçambique (nomeadamente em Mnhangau e no Zimbabué) avançarão com a reconstrução de casas, escolas e no trabalho com as famílias – uma experiência muito semelhante à que, com a rede europeia Xavier, fizeram no Haiti e nas Filipinas. É também devido a essa já longa experiência (o grande terramoto do Haiti ocorreu em 2010) que Teresa Paiva Couceiro diz que a fundação e os seus parceiros estarão no terreno "nos próximos cinco anos, imagino". O trabalho de capacitação e recuperação de Moçambique será longo.