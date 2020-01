Os Luanda Leaks resultaram da divulgação de mais de 715 mil emails, gráficos, faturas, contratos e auditorias realizadas a dezenas de empresas que estão no centro do tecido empresarial de Isabel dos Santos, a mulher mais rica de África. Os documentos parecem mostrar que a empresária delapidou empresas públicas do país para enriquecimento próprio.Aos 46 anos, Isabel dos Santos viu-se no meio de uma investigação jornalística que envolveu mais de 120 jornalistas e 34 meios de comunicação social de vários países, incluindo o jornal português Expresso, que pertencem ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ). Uma das maiores revelações desta investigação é que a Sonangol transferiu, em cerca de seis meses, pelo 115 milhões de dólares de fundos públicos para o Dubai. O período em causa corresponde ao último terço do mandato de Isabel dos Santos frente à petrolífera estatal. Justificadas como pagamento de serviços de consultoria prestados à Sonangol, essas transferências tiveram como destino uma conta bancária de uma companhia offshore, a Matter Business Solutions, controlada pelo principal advogado da empresária angolana, o português Jorge Brito Pereira, sócio da Uría Menéndez, o escritório de Proença de Carvalho, revela o semanário que participou numa investigação que contou com mais de 30 órgãos de comunicação social de todo o mundo.Num pequeno resumo publicado por vários jornais do consórcio, escreve-se que:- A Sonangol vendeu a Sindika Dokolo, o marido de Isabel dos Santos, uma larga fatia da empresa mais importante do portfólio do casal: ações na Galp. O investimento de 11 milhões valorizaram de tal forma para que chegassem aos 750 milhões de euros;- 115 milhões de euros foram pagos a consultoras e enviados para contas no Dubai controladas por alguns dos associados mais próximos de Isabel dos Santos;- A conta da Sonangol no Eurobic, onde estavam 57,4 milhões de dólares, foi esvaziada um dia depois de Isabel dos Santos ser afastada da empresa estatal.