A empresária angolana Isabel dos Santos foi constituída arguida por má gestão e desvio de fundos durante o período em que esteve à frente da petrolífera estatal Sonangol, anunciou esta quarta-feira o procurador geral da República de Angola.O anúncio foi feito pelo procurador-geral, Heldér Pitta Grós, em conferência de imprensa em Luanda.O procurador-geral da República (PGR) de Angola, Hélder Pitta Grós, irá reunir-se na quinta-feira com a homóloga portuguesa, Lucília Gago, em Lisboa, de acordo com fontes contactadas pela Lusa.

Hélder Pitta Grós vai viajar hoje para Lisboa, devendo encontrar-se com Lucília Gago "ao final da manhã" de quinta-feira, segundo uma fonte ligada à Procuradoria-Geral da República de Angola.



Esta decisão surge dias depois de ser divulgada uma grande investigação que permite perceber como a empresária angola se tornou na mulher mais rica de África. Uma investigação levada a cabo por vários órgãos de comunicação social pertencentes ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) e realizada por mais de 120 jornalistas mostra como a empresária conseguiu angariar uma fortuna estimada em mais de dois mil milhões de euros.











Revelava no domingo o jornal Expresso que a Sonangol transferiu, em cerca de seis meses, pelo menos 115 milhões de dólares de fundos públicos para o Dubai. O período em causa corresponde ao último terço do mandato de Isabel dos Santos frente à petrolífera estatal. Justificadas como pagamento de serviços de consultoria prestados à Sonangol, essas transferências tiveram como destino uma conta bancária de uma companhia offshore, a Matter Business Solutions, controlada pelo principal advogado da empresária angolana, o português Jorge Brito Pereira, sócio da Uría Menéndez, o escritório de Proença de Carvalho, revela o semanário que participou numa investigação que contou com mais de 30 órgãos de comunicação social de todo o mundo.



Os Luanda Leaks resultaram da divulgação de mais de 715 mil emails, gráficos, contratos e auditorias obtidas pela Plataforma para Proteger Whistleblowers em África (PPLAAF, na sigla original).



"Há um ataque orquestrado pelo atual governo movido politicamente e completamente infundado", referiu a empresária num comunicado à BBC Africa, antes de se lançar numa enorme defesa própria nas redes sociais, atacando a credibilidade da investigação. Isabel dos Santos diz ainda que as suas empresas foram alvo de um ataque informático. A filha de José Eduardo dos Santos nega ter cometido qualquer ato ilícito.



E lança mesmo suspeitas sobre a credibilidade dos jornalistas, dizendo que não é credível que tenham lido mais de 700 mil documentos.



A empresária tem a sua fortuna avaliada em mais de dois mil milhões de euros, cujo património vai além das 400 empresas (e respetivas subsidiárias) com as quais esteve relacionada nas últimas três décadas. Casas em alguns dos locais mais exclusivos do mundo, um iate, coleções de arte e o diamante mais caro do mundo fazem parte do espólio da empresária angolana e do marido, Sindika Dokolo, fazem parte do património da filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos.



Só numa apartamento do Mónaco foram investidos mais de 55 milhões de dólares. O negócio foi feito através da Athol Limited, criada para o efeito a 8 de novembro de 2012. De acordo com dados da investigação citados pelo Expresso, entre os responsáveis da empresa estão o advogado português Jorge Brito Pereira e o advogado maltês Noel Scicluna, antigo embaixador de Malta na Dinamarca. Sindika Dokolo tem nacionalidade deste último país.



Inicialmente o marido de Isabel dos Santos era o único acionista da offshore. Em 2014, vendeu a sua posição à mulher, que ficou com 1999 ações. Jorge Brito Pereira ficou apenas com uma, sendo que foi o advogado que fechou o contrato de compra do imóvel em dezembro de 2015. Segundo o semanário português este modelo de negócio foi usado em vários outras transações de imobiliário do casal.



A investigação avança ainda que participaram no negócio o BPI (de que Isabel dos Santos era acionista), a Banca Popolare di Sondrio, na Suiça, e a sociedade de advogados portugueses PLMJ, onde trabalha Brito Pereira. A auditora PwC era a responsável pelas contas da Athol. A empresa anunciou um corte com a empresária depois da divulgação do "Luanda Leaks".